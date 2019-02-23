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قبيل مغادرته المملكة.. العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا بشأن ولي العهد

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قبيل مغادرته المملكة.. العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا بشأن ولي العهد
AP / Saudi Press Agency
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان
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أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يوم السبت أمرا ملكيا، قبل لحظات من مغادرته البلاد متوجها إلى مصر.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأن الملك سلمان أناب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غيابه عن المملكة.

وغادر العاهل السعودي إلى شرم الشيخ للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قبل أن يترأس وفد المملكة في قمة جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي التي تنطلق يوم الأحد وتستغرق يومين.

وتبحث الدول الأعضاء في الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي في أول قمة تعقد بينهما في شرم الشيخ عددا من القضايا من بينها الأمن، والهجرة، والتنمية الاقتصادية.

وسيحضر القمة عدد من القادة العرب والأوروبيين، إضافة إلى رئيسي المجلس الأوروبي دونالد توسك، والمفوضية الأوروبية جان كلود جونكر.

المصدر: واس

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