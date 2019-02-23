إحالة أوراق الرهبان المتهمين بقتل رئيس دير أبو مقار للمفتي

أحالت محكمة مصرية أوراق اثنين من الرهبان في مصر إلى مفتي الجمهورية، لأخذ رأيه الشرعي، تمهيدا لإعدامهما على خلفية قتل أسقف دير الأنبا أبو مقار العام الماضي.

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وقررت محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود، إحالة أوراق المتهمين وائل سعد تواضروس، الراهب أشعياء المقاري سابقا، والراهب فلتاؤوس المقاري لاتهامهما بقتل الأنبا إبيفانيوس أسقف دير الأنبا أبو مقار بوادي النطرون، إلى فضيلة المفتي، والنطق بالحكم بجلسة 24 أبريل المقبل.

وتعود تفاصيل القضية، ليوم الأحد 29 يوليو من العام الماضي، بوفاة الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير أبومقار بوادي النطرون داخل ديره، في ظروف غامضة وسط بركة من الدماء وتم تشريح جثمانه بمعرفة الطب الشرعي للتأكد من وجود "شبهة جنائية" في الوفاة.

واستمعت النيابة لأقوال 145 راهبا وأسقفا بدير الأنبا أبو مقار، في واقعة القتل، وتم التحفظ على الكاميرات بالدير لفحصها بمعرفة لجنة فنية متخصصة لتفريغ محتوياتها، ومعرفة أسباب تعطل بعض الكاميرات داخل الدير.

وبعد اعترافات المتهمين المذكورين أعلاه بقتل الأنبا إبيفانيوس تم الحكم عليهما بالإعدام، وأحيلت أوراقهما اليوم إلى المفتي الشرعي لأخذ رأيه تمهيدا لتنفيذ حكم الإعدام.

المصدر: RT