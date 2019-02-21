رئيس "هيئة القناة" يعلق لـRT على أنباء منع مصر سفينة متجهة إلى سوريا من عبور السويس

نفى رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش في مقابلة خاصة أجراها فريق RT يوم الخميس، الأنباء والتقارير المتداولة بشأن منع السلطات المصرية عبور سفينة إيرانية محملة بالنفط إلى سوريا.

وقال مهاب مميش: "لا يمكن أن أمنع سفينة من العبور، تجارة النفط تجارة مشروعة وتجارة السلاح كذلك".

وأضاف أن منع السفن من العبور يكون في حالتين، الأولى إذا كان هناك بلاغ مصدره الأمم المتحدة، وثانيا إذا كانت على السفينة مخالفات.

المصدر: RT