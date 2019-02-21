بالصور.. ولي العهد السعودي يزور سور الصين العظيم

زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يوم الخميس، سور الصين العظيم وذلك خلال تواجده في هذا لبلد الآسيوي.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية صورا لولي العهد خلال زيارته للمعلم الصيني التاريخي حيث يظهر برفقة مجموعة من المسؤولين الصينيين.

وعلقت الوكالة على الصور بالقول إن ولي العهد يزور سور الصين ويطلع على معالمه التاريخية والحضارية خلال جولة رافقه فيها السفير الصيني لدى المملكة، وعدد من المسؤولين.

ووصل محمد بن سلمان إلى العاصمة الصينية بكين على رأس وفد رفيع المستوى، وذلك ضمن جولة آسيوية بدأها الأمير السعودي مؤخرا، شملت باكستان والهند إضافة إلى الصين.

المصدر: وكالة "واس"