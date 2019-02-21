المغرب تعليقا على زيارة نتنياهو المحتملة: لا نرد على الشائعات

نفت الحكومة المغربية ما تداولته مؤخرا وسائل إعلام حول زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المحتملة إلى الدولة المغربية قريبا واجتماعه بوزير الخارجية ناصر بوريطة.

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وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة الرباط، مصطفى الخلفي، أثناء ندوة صحفية أجراها اليوم عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، ردا على طلب التعليق على الأنباء عن زيارة نتنياهو المحتملة إلى بلاده: "المغرب لا يرد على الشائعات".

وتابع المتحدث أن الأنباء عن لقاء نتنياهو بوزير الخارجية المغربي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك شهر سبتمبر الماضي لا أساس لها من الصحة.

وسبق أن أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الواسعة الانتشار بأن نتنياهو سيزور المغرب قبيل الانتخابات المقرر إجراؤها في إسرائيل شهر أبريل المقبل.

المصدر: وسائل إعلام مغربية