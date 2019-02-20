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قوة عسكرية قطرية تصل إلى السعودية للمشاركة في تمرين "درع الجزيرة 10" (صور)

أخبار العالم العربي

قوة عسكرية قطرية تصل إلى السعودية للمشاركة في تمرين
Reuters / Ibraheem al Omari
عناصر من القوات القطرية - أرشيف -
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قالت وزارة الدفاع القطرية إن قوة بلادها المشاركة في تمرين "درع الجزيرة المشترك 10" وصلت يوم الأربعاء إلى قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالمملكة العربية السعودية.

وبدأ تمرين "درع الجزيرة المشترك 10" يوم الأربعاء ليستمر لغاية الثاني عشر من مارس المقبل.

وأفادت الوزارة القطرية بأن التمارين الخليجية المشتركة تهدف إلى زيادة توحيد المفاهيم والخطط الاستراتيجية العسكرية، وزيادة الترابط والتجانس بين القوات المشاركة من دول مجلس التعاون الخليجي.

وصرح العميد الركن خميس محمد دبلان قائد القوة القطرية المشاركة في التمرين بأن هذا التمرين يدعم أواصر التعاون والعلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وإبراز التجانس في المجال العسكري ومواكبة التطور لمواجهة التحديات والأخطار بمختلف أنواعها.

المصدر: الدفاع القطرية

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