الأردن.. أحكام بالسجن لمدانين في قضايا إرهاب

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية أحكاما تراوحت بين السجن عامين و 15 عاما بحق 27 أردنيا أدينوا بتهم يتعلق معظمها بالترويج لتنظيم داعش ومحاولة الالتحاق بمقاتليه في سوريا.

وقال مصدر قضائي، إن "محكمة أمن الدولة أصدرت أحكاما بحق 27 متهما أدينوا في 17 قضية منفصلة تتعلق بالإرهاب".

وأضاف أن من بين التهم "المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، ومحاولة الالتحاق بجماعات وتنظيمات إرهابية في سوريا"، مشيرا إلى أن 5 من المدانين فارون من وجه العدالة.

وبحسب المصدر، فإن اثنين من المدانين "خططا لتنفيذ عملية إرهابية نصرة لداعش، تتضمن خطف أحد ضباط المخابرات في الأردن وقتله وتصوير تلك العملية، وكذلك خطف أحد قضاة محكمة أمن الدولة وقتله واستهداف مبنى مخابرات الرصيفة" شرقي عمان.

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وتابع، أن أحد أعضاء التنظيم المتطرف في سوريا طلب من محكوم آخر عبر الإنترنت، "تنفيذ هجمات في الأردن تمثلت باستهداف الشرطة السياحية في موقع المدرج الروماني وسط العاصمة".

وقال إن "الشخص المذكور بايع أمير التنظيم أبو بكر البغدادي متعهدا بتنفيذ تلك العملية في تسجيل صوتي".

وشدد الأردن منذ عام 2017، العقوبات بحق المروجين لأفكار تنظيم داعش، أو الذين يحاولون الالتحاق به وبات يترصد كل متعاطف معه حتى عبر الإنترنت.

وشددت السلطات منذ اندلاع الأزمة السورية في مارس 2011، إجراءاتها على حدود المملكة واعتقلت وسجنت عشرات المسلحين، وحاكمتهم لمحاولتهم التسلل إلى الجارة الشمالية للقتال فيها.

المصدر: أ ف ب