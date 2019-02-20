الملك سلمان يتصل هاتفيا برئيس الوزراء العراقي

تلقى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اتصالا هاتفيا من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أنه جرى خلال الاتصال "بحث توسيع علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين العراقي والسعودي ويعزز فرص الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأكد الملك السعودي دعم بلاده للعراق وحرصها على "أمنه واستقراره وازدهاره، وتجديد الدعم للخطوات التي تقوم بها الحكومة العراقية ولتوجهاتها في إعمار العراق".

من جهته أعرب عبد المهدي عن تطلعه "للمزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري والنفطي وبناء علاقات شراكة تخدم الشعبين والمنطقة وتعزز أمنها واستقرارها".

المصدر: RT