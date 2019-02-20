بالوثائق.. تعميم إماراتي يخفف الحظر عن سفن قطر

تداولت مصادر إعلامية، وثيقة أصدرتها إدارة موانئ أبوظبي، قررت بموجبها التراجع عن قرارات سابقة بشأن التصدير والاستيراد من قطر.

وتضمنت الوثيقة الصادرة في 12 فبراير الجاري، تعليمات رئيس الإدارة البحرية في موانئ أبوظبي، بشأن تحديث الإجراءات المتعلقة بقرار الحظر البحري على دخول السفن التي تحمل علم قطر إلى الموانئ الإماراتية.

ووجهت الوثيقة التعليمات إلى قباطنة السفن، وملاك شركات الشحن ومشغليها، ووكلاء السفن، ومشغلي المرافئ.

وقالت إدارة الموانئ: "بالإشارة إلى تعليمات رئيس الإدارة البحرية رقم 3-2017، والصادرة بخصوص آلية تنفيذ قطع العلاقات مع قطر، يرجى العلم أنه جرى تحديث آلية التنفيذ على النحو التالي: عدم استقبال موانئ الدولة أي سفينة تحمل العلم القطري أو تملكها شركات أو أفراد قطريون".

وأضافت أن القرار استثنى ما سماه "حالات الطوارئ والإنقاذ المختصة في السلامة والحماية البحرية"، دون توضيح تلك الحالات تفصيليا.

كما قضت التعليمات بمنع السفن التي ترفع علم الإمارات من التوجه إلى موانئ قطر، وأن يتم البدء بتنفيذ القرار اعتبارا من تاريخ إصداره يوم 12 فبراير.

من جهته أبلغ مصدر بقطاع الشحن وكالة "رويترز" أن التعميم ينطبق على جميع الموانئ في دولة الإمارات.

موانئ #أبوظبي تتراجع عن قراراتها بشأن التصدير والإستيراد من #قطر فتسمح بدخول وخروج السفن التي تحمل بضائع متجهة إلى #قطر من موانئها مباشرة شرط ألا ترفع علم #قطر .. بينما قرارها في يونيو 2017 قطع كل أنواع التواصل ومنع السفن من وإلى #قطر

وضع إقتصادي سيّء تعيشه موانئ #الاماراتpic.twitter.com/2iNcBWwisn — جابر الحرمي (@jaberalharmi) ٢٠ فبراير ٢٠١٩

وفرضت كل من السعودية والإمارات والبحرين وكذلك مصر، على قطر حظرا اقتصاديا وسياسيا، عقب توجيه اتهامات لحكومة الدوحة بدعم الإرهاب، الأمر الذي تسبب بتشنج في العلاقات بين تلك الدول وقطر، التي نفت الاتهامات بشدة.

ولم يتسن التحقق من الوثائق من مصدر مستقل.

المصدر: وكالات