بوغدانوف: اللجنة الدستورية السورية ستنطلق بعد الاتفاق على 6 أسماء

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف استمرار العمل مع الجهات المعنية من أجل إتمام تشكيل اللجنة الدستورية السورية، معربا عن أمله بإطلاق عمل اللجنة في أقرب وقت.

وأوضح بوغدانوف أنه يجري حاليا تنسيق أسماء المرشحين في القائمة الثالثة للجنة الدستورية، والتي يفترض أن تضم ممثلين عن "المجتمع المدني"، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تصر على استبدال 6 مرشحين سجلت أسماؤهم في القائمة الأصل.

وأضاف: "نأمل أن تنتهي العملية في أسرع وقت ممكن".

وشدد بوغدانوف على أن تشكيل اللجنة "يتوقف في نهاية المطاف على التوافق بين الحكومة السورية والمعارضة، ويجب أن يوافق كلا الطرفين بهذا الشكل أو ذاك على جميع المرشحين الـ150 للجنة الدستورية".

على صعيد آخر، أكد بوغدانوف حتمية العملية العسكرية ضد الإرهابيين في إدلب السورية، وإنهاء سيطرتهم على المنطقة.

وقال بوغدانوف للصحفيين اليوم الأربعاء: "أعتقد أنه أمر لا مفر منه، لأن أولئك الذين لا يتخلون عن الإرهاب، ينبغي بالطبع القضاء عليهم".

المصدر: وكالات