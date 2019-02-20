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الأردن يعلن عن إطلاق "خطة الاستجابة للأزمة السورية 2019"

أخبار العالم العربي

الأردن يعلن عن إطلاق
Reuters
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أعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز عن إطلاق "خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2019"، مطالبا المجتمع الدولي بتقديم دعم ملموس للأردن لتحمل أعباء استضافة اللاجئين.

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وقال الرزاز اليوم الأربعاء: "وضع الأزمة السورية لا يشبه وضعا آخر وهذا يتطلب دعما مختلفا... ندعو المجتمع الدولي لتقديم دعم ملموس للأردن لتحمل أعباء استضافة اللاجئين... اللجوء السوري يشكل ضغطا كبيرا على الأردن".

وأضاف أن "تقديم الخدمات للاجئين لم يعد سهلا في قطاعات التعليم والكهرباء... علينا أن نعترف باستنزاف وإرهاق القطاعات الأردنية جراء الأزمة السورية".

وأشار إلى أن الكثير من السوريين لا يرغبون بالعودة لعدم وضوح الظروف في بلادهم وشدد على أن الحكومة اتخذت خطوات شجاعة لتمكين السوريين من العيش والتعايش في الأردن، الذي أثبت أنه نموذج دولي مميز لدعم اللاجئين.

المصدر: وكالات   

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