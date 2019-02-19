خبير: القمر الاصطناعي المصري الجديد سيخدم الدول العربية والإفريقية

أكد رئيس المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم الخبير في شؤون الفضاء والأقمار الاصطناعية حسين الشافعي، أن القمر الاصطناعي المصري الجديد "إيجبت سات-إية"، سيخدم مصر والدول العربية.

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وأشار الشافعي في حديث لـRT، إلى أن هذا القمر لن يعمل لصالح مصر فقط، ولكن ستنتفع به الدول العربية والإفريقية، حيث غدت مصر مقرا لوكالة الفضاء الإفريقية وخدمات القمر فيها متاحة لجميع الدول الصديقة.

وحول كيفية تصوير هذه الدول وتقديم الخدمات لها، أشار الشافعي إلى أنه لا يوجد في القوانين والأعراف الدولية ما يحظر تصوير القمر لأي بلد، ولكن هذا الموضوع لا يعالج بالعلن لحساسيته الشديدة، وستقدم مصر جميع الصور بمقابل رمزي للدول الشقيقة، حيث توجد في مصر معامل لاستقبال ومعالجة الصور تابعة للهيئة المصرية للاستشعار عن بعد.

وأضاف أن هذه الصور ستساعد الدول في السيطرة على مروجي المخدرات، ورصد كافة الأراضي المزروعة بالمخدرات ومكافحتها، فضلا عن مساعدتها في التنمية وحصر الزراعات.

ومن المقرر إطلاق القمر الاصطناعي المصري "إيجبت سات-إية" من مطار بايكونور الفضائي في كازاخستان في الـ21 من الشهر الجاري.

المصدر: RT