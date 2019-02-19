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قطر تعلّق تمويل غزة اعتبارا من أبريل

أخبار العالم العربي

قطر تعلّق تمويل غزة اعتبارا من أبريل
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مدينة غزة
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أخطر سفير قطر في قطاع غزة محمد العمادي قادة حركة حماس بأن الدوحة لن تمدّد بعد شهر أبريل تسديدها نفقات الطاقة الكهربائية الواردة للقطاع.

ونقل موقع "ذي تايمز أوف إسرائيل" عن مصادر فلسطينية أن هذه الخطوة تأتي على خلفية خيبة أمل السلطات القطرية بحماس التي "تماطل وتؤخر تنفيذ العديد من المشاريع الكبيرة في القطاع، والتأخير الطويل لمد خط التوتر العالي من إسرائيل، والذي يمكن أن يضاعف كمية الطاقة الواردة للقطاع.

وقالت شخصيات رسمية فلسطينية لقناة Kan التلفزيونية، إن تهديدات الدوحة تهدف للضغط على حماس.

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ومنذ أكتوبر الماضي، تسدد قطر حوالي 10 ملايين دولار شهريا لشركة الكهرباء الوحيدة في غزة، بما يخدم تحسين الظروف المعيشية في القطاع.

وتسمح هذه المعونة بتزويد سكان القطاع بالكهرباء لفترة 8 ساعات يوميا، بدلا من 4 ساعات كما كان قبل ذلك.

المصدر: mignews.com

 

 

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