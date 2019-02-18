وفاة الأمير السعودي عبد الله بن فيصل

أعلن الديوان الملكي السعودي، وفاة الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي (الأول) بن عبدالعزيز، دون الإشارة إلى أسباب وفاة الأمير البالغ من العمر 63 عاما.

ونعى الأمير عدد كبير من أبناء الأسرة الحاكمة وبناتها.

وذكر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وعلى نطاق ضيق، أن سبب الوفاة يعود لحريق وقع داخل منزله.

ولم تؤكد وسائل الإعلام الرسمية خبر أسباب الوفاة، إلى أنها ذكرت أن الصلاة على روح الأمير ستكون غدا عقب صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

انتقل الى رحمة الله تعالى صاحب السمو الماكي الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي الأول بن عبد العزيز.

نحسبه شهيدا، ونسأل الله أن يتقبله مع الشهداء.

والفقيد عضو هيئة البيعة، وهو أحد أبرز الرؤساء السابقين للنادي الأهلي السعودي.#وفاة_الأمير_عبدالله_بن_فيصل_بن_تركي نتيجة حريق في منزله. — محمد الشمري (@shammari_mf) February 18, 2019

إنا لله وإنا إليه راجعون ..

إنتقل الى رحمة الله عمي و والدي الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود ...

ولا حول ولا قوة إلا بالله pic.twitter.com/o9KNlDRIEj — فيصل بن تركي بن فيصل (@808Faisal) February 18, 2019

لا حول ولا قوة الا بالله pic.twitter.com/TNagOsP16S — د/الجوهرةWآل سعود (@jwalsaud) February 18, 2019

المصدر: وكالات