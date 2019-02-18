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وفاة الأمير السعودي عبد الله بن فيصل

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وفاة الأمير السعودي عبد الله بن فيصل
الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي الأول
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أعلن الديوان الملكي السعودي، وفاة الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي (الأول) بن عبدالعزيز، دون الإشارة إلى أسباب وفاة الأمير البالغ من العمر 63 عاما.

ونعى الأمير عدد كبير من أبناء الأسرة الحاكمة وبناتها.

وذكر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وعلى نطاق ضيق، أن سبب الوفاة يعود لحريق وقع داخل منزله.

ولم تؤكد وسائل الإعلام الرسمية خبر أسباب الوفاة، إلى أنها ذكرت أن الصلاة على روح الأمير ستكون غدا عقب صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

المصدر: وكالات 

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