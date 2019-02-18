 
مباشر

روسيا والإمارات تتبادلان رفع التأشيرة عن مواطنيهما

أخبار العالم العربي

روسيا والإمارات تتبادلان رفع التأشيرة عن مواطنيهما
RT
علما روسيا والإمارات
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lh7e

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبو ظبي، أن روسيا، أعفت مواطني الإمارات من حملة جوازات السفر العادية من الحصول على تأشيرة السفر.

وجاء القرار، بناء على اتفاقية وقعها الجانبان في مدينة قازان الروسية، بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ووزير التجارة والصناعة في روسيا الاتحادية دينس مانتوروف، في يوليو 2018، وبموجبها أعفي مواطنو البلدين لكل فئات الجوازات من متطلبات تأشيرة الدخول.

وقال وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي أحمد ساري المزروعي، إن "قرار الحكومة الروسية بإعفاء مواطني دولة الإمارات من تأشيرات السفر هو ثمرة لمجموعة من العوامل التي شجعت روسيا على اتخاذ هذه المبادرة، والتي تعكس من دون شك مكانة الإمارات وسمعتها القوية على المستوى الدولي".

وأضاف أن "المبادرة تأتي في ضوء تنامي العلاقات الثنائية بين البلدين، وسوف تفتح آفاقا جديدة وواسعة في مجالات السياحة والاستثمار والتجارة والتبادل الثقافي".

المصدر: الإمارات اليوم

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الكشف عن أجهزة تجسس استهدفت قادة كتائب القسام