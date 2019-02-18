قتلى وجرحى في انفجارين بإدلب

أفاد نشطاء بوقوع انفجار مزدوج وسط مدينة إدلب اليوم الاثنين، ما تسبب بسقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقال النشطاء إن "انفجارا مزدوجا هز مدينة إدلب وسط أنباء عن إصابات في صفوف المدنيين وفرق الإسعاف".

وذكروا أن الانفجار الأول وقع عند دوار الجرة في المدينة فيما وقع الثاني عند المنتدى العائلي.

وأوضحوا أن التفجير الأول نجم عن سيارة مفخخة والثاني عن دراجة نارية مفخخة استهدفت المكان بعد وصول فرق الإغاثة ما أسفر عن مقتل 8 مدنيين كحصيلة أولية وإصابة نحو 30 آخرين.

وتداول ناشطون تسجيلا على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تسبب التفجيرين بدمار واسع في المنطقة.

المصدر: فيسبوك