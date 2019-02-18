مراسلنا: إصابات بصواريخ أطلقها مسلحون على السقيلبية وسط سوريا

أفاد مراسلنا في سوريا بوقوع إصابات بين المدنيين بصواريخ أطلقها مسلحون على بلدة السقيلبية بريف حماة الشمالي الغربي وسط سوريا.

وتقوم الجماعات الإرهابية المتمركزة في محيط بلدات اللطامنة وكفرزيتا ولطمين والأربعين والزكاة وخان شيخون بإطلاق الصواريخ من حين لآخر على مدينة محردة ومحطة توليد الكهرباء فيها وعلى بلدة السقيلبية، كما يتسلل المسلحون باتجاه النقاط العسكرية التي تحمي القرى والبلدات الآمنة المجاورة، ويهاجمونها من حين لآخر.

وكان الجيش استهدف الأحد مقرات ما يسمى "كتائب العزة" والمجموعات المرتبطة بها على أطراف بلدة اللطامنة في ريف حماة.

وأفاد مراسل سانا في حماة بأن وحدة من الجيش نفذت ظهر اليوم رمايات مدفعية دقيقة على مواقع الزمر الإرهابية في محيط مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، أدت إلى تدمير مستودع ذخيرة يحوي صواريخ "غراد" وقذائف مدفعية استخدمها الإرهابيون للاعتداء على المدنيين في القرى والبلدات بريف حماة الشمالي والغربي.

المصدر: وكالات