بالفيديو.. حريق ضخم في أبراج مكة

نجحت فرق الإطفاء في إمارة مكة بإخماد حريق ضخم شب في أحد أبراج جبل عمر بمكة المكرمة، دون وقوع أي إصابات.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني نايف الشريف، إنه "في تمام الساعة 11:41 من يوم الأحد، ورد بلاغ مفاده بوقوع حادث حريق في فندق بمشروع جبل عمر".

مدني #العاصمة_المقدسة

يسيطر على حادث حريق نشب في مخلفات بمواقف سيارات أحد الفنادق بجبل عمر

..لم تُسجّل أية إصابات ولله الحمد#إمارة_مكةpic.twitter.com/XQhpW1UbW8 — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) ١٧ فبراير ٢٠١٩

وأضاف، أن الحادث كان عبارة عن اشتعال النار في مخلفات بمساحة محدودة في مواقف سيارات تابعة لفندق بجبل عمر، وتمت السيطرة عليه دون تسجيل أي إصابات في الأرواح، مؤكدا أن التحقيقات لا تزال جارية للوقوف على أسباب الحادث.

المصدر: وسائل إعلام سعودية