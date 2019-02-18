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بالفيديو.. حريق ضخم في أبراج مكة

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. حريق ضخم في أبراج مكة
Karim SAHIB / AFP
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نجحت فرق الإطفاء في إمارة مكة بإخماد حريق ضخم شب في أحد أبراج جبل عمر بمكة المكرمة، دون وقوع أي إصابات.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني نايف الشريف، إنه "في تمام الساعة 11:41 من يوم الأحد، ورد بلاغ مفاده بوقوع حادث حريق في فندق بمشروع جبل عمر".

وأضاف، أن الحادث كان عبارة عن اشتعال النار في مخلفات بمساحة محدودة في مواقف سيارات تابعة لفندق بجبل عمر، وتمت السيطرة عليه دون تسجيل أي إصابات في الأرواح، مؤكدا أن التحقيقات لا تزال جارية للوقوف على أسباب الحادث.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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