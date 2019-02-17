مالطا تفرج بكفالة عن ليبي خطف طائرة عام 2016

أفرجت محكمة في مالطا الأحد، بكفالة عن معتقل ليبي خطف طائرة في عام 2016 وأجبرها على الهبوط في مالطا، موضحة أنه قضى أقصى مدة مسموح بها في السجن دون محاكمة.

ويقول محامي المتهم موسى شهاء، إن "موكله له الحق في الخروج من السجن وفقا للقانون، ونظرا لانقضاء أقصى مدة وهي 30 شهرا في الحجز الاحتياطي التي ينص عليها القانون".

وطلبت المحكمة كفالة لشهاء، شريطة أن يقدم عنوانا ثابتا له في مالطا، ولا يغادر الجزيرة كونه لا يزال رهن المحاكمة بتهمة الخطف.

وألقت السلطات القبض على موسى شهاء وشريكه بتهمة خطف طائرة الخطوط الإفريقية من طراز "إيرباص 320"، قبل عيد الميلاد عام 2016، وتحويل وجهتها من ليبيا إلى مالطا.

واستسلم الخاطفان بعد الإفراج عن 109 ركاب وطاقم الطائرة المكون من سبعة أفراد، بعد أن هددا بتفجيرها، لكن تبين لاحقا أن الأسلحة التي كانت بحوزتهما زائفة.

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المصدر: رويترز