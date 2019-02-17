القوات الإسرائيلية تخلي بالقوة عائلة مقدسية من منزلها

أخلت القوات الإسرائيلية بالقوة، اليوم الأحد، عائلة فلسطينية، من منزلها في مدينة القدس.

وأكدت مصادر إعلامية أن القوات الاسرائيلية أخلت عائلة "أبو عصب" من منزلها الكائن في عقبة الخالدية في البلدة القديمة من القدس، لصالح جمعيات استيطانية.

وأضافت المصادر أنه تم الاعتداء على المواطن حاتم أبو عصب وعائلته، قبل أن تخليهم من منزلهم بالقوة.

ومنزل عائلة أبو عصب احتضن العائلة على مدار 6 عقود ونصف، بعد نكبة 1948 وتهجيرهم من حي البقعة بالقدس الغربية.

المصدر: RT + وكالات