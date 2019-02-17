احتجاجات السودان.. مقتل متظاهر في الخرطوم بحري

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية اليوم الأحد مقتل شخص واحد خلال مشاركته في مظاهرة بمدينة الخرطوم بحري.

وجاء في بيان قصير صدر عن اللجنة ونشر على صفحتها في "فيسبوك" أن الرجل المتوفى يدعى أبو بكر عثمان يوسف ويبلغ 62 سنة من العمر.

وأكدت اللجنة أن الرجل لقي مصرعه جراء اختناقه بغاز مسيل للدموع أطلقته قوات الأمن على المتظاهرين، بعد فشل كل محاولات إسعافه بمستشفى الخرطوم بحري.

وانطلقت مظاهرة ظهر اليوم الأحد في المدينة استجابة لدعوة "تجمع المهنيين" للتظاهر. وردد المتظاهرون هتفات تطالب برحيل الرئيس السوداني عمر البشير عن السلطة.

المصدر: RT