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واشنطن تؤكد تخليها عن مطلب رحيل الأسد

أخبار العالم العربي

واشنطن تؤكد تخليها عن مطلب رحيل الأسد
Sputnik
ممثل الولايات المتحدة الخاص لشؤون سوريا جيمس جيفري
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أكد ممثل الولايات المتحدة الخاص لشؤون سوريا جيمس جيفري خلال مؤتمر ميونخ للأمن، أن واشنطن غير متمسكة برحيل الرئيس السوري بشار الأسد، بل تدعو لتغييرات جذرية في سياسة دمشق.

وأضاف: لا نطالب برحيل الأسد، بل ندعو لتغييرات جادة في سلوك نظامه.

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واعتبر أن ممارسات الحكومة السورية، تبقى السبب الرئيس "لتصويت نصف سكان سوريا بأقدامهم للابتعاد عن النظام السوري".

المصدر: نوفوستي

 

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