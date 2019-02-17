واشنطن تؤكد تخليها عن مطلب رحيل الأسد

أكد ممثل الولايات المتحدة الخاص لشؤون سوريا جيمس جيفري خلال مؤتمر ميونخ للأمن، أن واشنطن غير متمسكة برحيل الرئيس السوري بشار الأسد، بل تدعو لتغييرات جذرية في سياسة دمشق.

وأضاف: لا نطالب برحيل الأسد، بل ندعو لتغييرات جادة في سلوك نظامه.

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واعتبر أن ممارسات الحكومة السورية، تبقى السبب الرئيس "لتصويت نصف سكان سوريا بأقدامهم للابتعاد عن النظام السوري".

المصدر: نوفوستي