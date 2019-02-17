موسكو: الأكراد عاشوا وسيعيشون في سوريا موحدة

أشار نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين إلى ضرورة الحل بين الأكراد ودمشق عبر الحوار بعد انسحاب الأمريكان من سوريا، معربا عن دعم روسيا لأي حوار من هذا النوع.

وأضاف: "تم ذكر خيارات مختلفة لما يمكن فعله بعد مغادرة الجيش الأمريكي سوريا. وفي حال رحيل القوات الأجنبية المذكورة، فإن الخيار الأفضل لحل المشاكل العالقة يكمن في الحوار بين الأكراد ودمشق. الأكراد في سوريا هم جزء لا يتجزأ من الأمة السورية، فهم عاشوا وسيعيشون في سوريا الموحدة".

إقرأ المزيد

وتابع: "يجب أن يتم حل هذه المشكلة من خلال الحوار ونحن من جانبنا سندعم مثل هذا الحوار ونعتقد أنه يجب السير في هذا الاتجاه حصرا".

المصدر: نوفوستي