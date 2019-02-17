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قطر تدين استهداف الجيش المصري في سيناء

أخبار العالم العربي

قطر تدين استهداف الجيش المصري في سيناء
Reuters / Ibraheem al Omari
قطر
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أعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف نقطة عسكرية للجيش المصري قرب مطار العريش في محافظة شمال سيناء، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من العسكريين.

وجددت وزارة الخارجية القطرية في بيان نشرته وكالة "قنا" التأكيد على ثبات موقف الدوحة الرافض للعنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب.

وعبّر البيان عن تعازي قطر لذوي الضحايا والشعب المصري متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر متهمة الدوحة بدعم الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية لهذه البلدان، وهو ما تنفيه قطر بشكل قاطع.

المصدر: وكالات

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