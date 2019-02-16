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طرابلس تشكل خلية أزمة إثر اختطاف 14 تونسيا

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طرابلس تشكل خلية أزمة إثر اختطاف 14 تونسيا
Reuters / Hani Amara
علم ليبيا
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وجه وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية فتحي باشاغا بتشكيل خلية أزمة لمتابعة واقعة اختطاف 14 تونسيا خلال توجههم لعملهم في مصفاة الزاوية من قبل مجموعة مسلحة.

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وأكدت وزارة الداخلية في بيان يوم السبت أن الوزير باشاغا أعطى للخلية جميع الصلاحيات باتخاذ التدابير العاجلة والاتصالات اللازمة لضمان سلامة المخطوفين والإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط.

وطالب الأجهزة الأمنية والضبطية بالتعاون مع خلية الأزمة وتقديم جميع المعلومات لها وتسخير كل الإمكانيات لتنفيذ هذه المهمة، وإبلاغه بالإجراءات المتخذة والمستجدات.

وأشارت الوزارة إلى أن باشاغا كلف مسؤولين بالتواصل مع الجانب التونسي وإطلاعهم أولا بأول على الملابسات والنتائج، مؤكدة أن الوزارة تتابع باهتمام وقلق بالغين هذه الواقعة.

وحذرت وزارة الداخلية من تبعات هذه الأعمال الخارجة عن القانون والتي تعرض سلامة المدنيين للخطر وتضر بالمصلحة الوطنية لليبيين، مؤكدة حرصها على سلامة جميع الأجانب في ليبيا وأنها لن تسمح بابتزاز دولهم لأغراض شخصية.

المصدر: "بوابة الوسط" الليبية

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