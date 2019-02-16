المغامسي يعلق على صعود ولي العهد السعودي فوق سطح الكعبة

علق إمام مسجد قباء في المدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي على صعود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان فوق سطح الكعبة، قائلا إنه لم يرد في الشريعة الإسلامية ما يحرم ذلك.

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وقال المغامسي في برنامج "الأبواب المتفرقة" على قناة MBC: "لم يقل أحد بحرمة الصعود على الكعبة.. وصعود الأمير جاء أثناء جولته وترؤسه هيئة تطوير مكة".

وأضاف المغامسي: "النبي محمد عليه الصلاة والسلام عندما فتح مكة أمر بلالا بأن يرتقي الكعبة ويؤذن"... " والعلماء بحثوا في مسائلهم الفقهية منذ قديم الزمان على الصلاة فوق الكعبة أتجوز أم لا"، مؤكدا أن جمهور العلماء قالوا بجواز الصلاة فوق ظهر الكعبة.

وأفاد في السياق بأن صعود الأمير محمد بن سلمان واجتماعه مع هيئة تطوير مكة يجعل الرؤية الميدانية أوضح ويجعل له الأمر جليا.

ودحض المغامسي ما سماها بـ"محاولات الخلايا الحاقدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تسييس صعود ولي العهد السعودي إلى سطح الكعبة واستغلاله".

وزار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فجر الثلاثاء 12 فبراير، المسجد الحرام بمكة المكرمة وتجول فوق سطح الكعبة المشرفة مع عدد من مرافقيه.

وقالت وسائل الإعلام في السعودية إن زيارة ولي العهد إلى المسجد الحرام كانت بهدف الاطلاع على مشاريع التوسعة والخدمات المقدمة للمعتمرين.

كما أظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي انتشرت على مواقع التواصل ولي العهد السعودي وهو يقبل الحجر الأسود، ويصلي داخل الكعبة، ويعتلي سطحها.

المصدر: تويتر قناة MBC + وكالات