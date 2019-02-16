لافروف: واضح أن "الهجمات الكيميائية" في سوريا مسرحية

عبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن رضاه عن أن الطابع التمثيلي لمشاهد الهجمات الكيميائية المزعومة في سوريا بات يتجلى لعدد أكبر من الناس.

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وقال لافروف للصحفيين اليوم السبت في ختام مشاركته في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن : "أعتقد أن الغرب كان يعرف الحقيقة منذ بداية الأمر، لأن بعض الدول الغربية دبرت هذه العمليات الاستفزازية ونفذتها بواسطة الخوذ البيضاء سيئة الصيت، وهي منظمة يرأسها عميل سابق في جهاز الاستخبارات البريطانية مي 6".

وأضاف: "حتى الدول الغربية التي لم تشارك في المسرحيات الكيميائية الاستفزازية كانت مدركة أيضا عبثية الاتهامات الموجهة (للسطات السورية)، ويسرني وجود صحفيين صادقين على الأرض".

ويأتي هذا التصريح تعليقا على ما خلص إليه منتج شبكة "بي بي سي" البريطانية ريام دالاتي، مؤكدا أن المشاهد التي صورت في مستشفى مدينة دوما السورية على أنها هجوم كيميائي نفذته القوات الحكومية السورية لم تكن إلا مسرحية روِّج لها لأغراض دعائية.

المصدر: وكالات