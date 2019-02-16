الجميلة اللبنانية الصغيرة آلاء ترتقي إلى الرفيق الأعلى (صور + فيديو)

بعد صراع مع المرض الخبيث الذي انتصرت عليه 3 مرات وسطّرت رغم صغر سنها بطولة في المقاومة، ارتقت اليوم السبت الطفلة اللبنانية آلاء دلول، إلى الرفيق الأعلى.

ونشر الممثل السوري تيم حسن تغريدة وصف فيها الطفلة الراحلة بالمناضلة، وقال: "وداعا أيتها المناضلة آلاء دلول".

وأضاف في التغريدة أنه وبعد صراع مرير مع المرض الخبيث الذي نازلها 3 مرات في كل مرة كانت تنتصر عليه بابتسامتها الساحرة وبحبها للحياة.. إلا أنه كان أقوى من جسدها الفتي هذه المرة فتغلب عليها.

الله يرحمك رحمة واسعة يا آلاء ..

تعازي لعائلة دلول جميعآ و لوالدة الاء الكريمة الله يصبركم ويعينكم ..

يارب تشفي كل مريض https://t.co/iSunAj0oEg — تيم حسن | TIM HASSAN (@actortaim) 16 февраля 2019 г.

الجميلة الصغيرة آلاء دلول سطّرت بطولة في مقاومة المرض...غلبته ثلاث مرات وأسلمت الروح اليومhttps://t.co/5CrhlVk4qspic.twitter.com/wajdhDAPqn — موقع بنت جبيل (@bintjbeilnews) 16 февраля 2019 г.

واشتهرت آلاء بمحاربة السرطان من دون خوف، حيث تحدثت في العديد من المقابلات عن صراعها بالكثير من الجرأة والأمل.

والفتاة الملاك الراحلة ناشطة على صفحة خاصة على "فيسبوك" عبر فيديوهات ومنشورات كان آخرها قبل نحو 10 آيام عن لوحة رسمتها منذ نحو 4 سنوات، وقبلها منذ نحو شهر عبر فيديو تتحدث فيه عن يومياتها.

المصدر: تويتر + وسائل إعلام لبنانية