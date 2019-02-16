مصدر عراقي لـRT: نتابع تطورات القضاء على داعش في سوريا ومتأهبون لأي تسلل

أكد مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، أن القوات الأمنية العراقية تتابع التطورات الأمنية والعسكرية في سوريا الخاصة بالقضاء على ما تبقى من فلول تنظيم "داعش".

وقال المصدر لـRT إن "المعلومات التي نتلقاها تفيد بوجود عملية خاصة داخل الأراضي السورية تتحدث عن محاصرة قيادات في داعش وقد يكون أبو بكر البغدادي (زعيم التنظيم) بينها، لكننا لسنا جزءا من العملية".

وأضاف "نحن متأهبون للتصدي لأي محاولة تسلل قد يقوم بها عناصر من تنظيم داعش إلى الأراضي العراقية، ونحن نؤمن حدودنا بشكل كبير".

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المصدر: RT