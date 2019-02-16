نائبة مصرية "تتهم" وزير الآثار بإهدار المال العام واستغلال السلطة

تقدمت نائبة مصرية باستجواب ضد وزير الآثار خالد العناني موجهة له عددا من الأسئلة بشأن إهدار المال العام، و"مخالفة الدستور والقانون، وإحراج رئيس الجمهورية، واستغلال السلطة والوظيفة".

وقالت صحيفة الشروق المصرية إن النائبة نادية هنري سردت في الاستجواب، 16 واقعة لمخالفات قانونية ومهنية للوزارة، بعضها متعلق بآلية تنظيم المعارض في الخارج، والآثار التي تم سرقتها وتهريبها، وكذلك الآليات الخاطئة في نقل الآثار والتي كان آخرها في واقعة تمثال المطرية.

كما حمل الاستجواب الوزير مسؤولية قضية تصوير فيلم إباحي فوق سفح الأهرامات، بعدم تقديم أي موظف للتحقيق أو اتخاذ إجراءات واضحة وحاسمة حتى الآن.

كذلك اتهم الوزير أيضا بالإعلان عن اكتشافات وهمية، مثل إعلان اكتشاف مقبرة حتبتب في الجيزة في 3 فبراير 2018، والتي كانت قد سبق اكتشافها.

النائبة نادية هنري تتقدم باستجواب لوزير الآثار تتهمه بإهدار المال العام واستغلال السلطة.. عاجلhttps://t.co/M6YQZNTLKmpic.twitter.com/RBI4HPzq1w — Shorouk News (@Shorouk_News) 16 февраля 2019 г.

المصدر: صحيفة الشروق المصرية