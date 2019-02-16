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تونس.. الحكم بإعدام 5 شبان في قضية اغتصاب وقتل العجوز

أخبار العالم العربي

تونس.. الحكم بإعدام 5 شبان في قضية اغتصاب وقتل العجوز
Reuters
قصر العدالة في تونس - أرشيف -
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أصدرت المحكمة الابتدائية بالقيروان (وسط تونس) في جلسة ليلية مساء الجمعة، حكما بالإعدام بحق 5 متهمين في قضية اغتصاب وقتل العجوز سالمة في القيروان، بحسبما أفادت قناة "نسمة" التونسية.

وتعود تفاصيل الحادثة التي هزت الرأي العام في تونس لبشاعتها، إلى شهر نوفمبر من العام 2017، حيث عمد المتهمون إلى اقتحام منزل العجوز المقيمة بمفردها واغتصابها قبل أن يُعثر عليها وقد لفظت أنفاسها الأخيرة.

وقد نظم أهالي الضحية وجيرانها ومنظمات حقوقية وقفات احتجاجية تطالب بتنفيذ حكم الإعدام في حق المتهمين.

المصدر: قناة "نسمة" التونسية

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