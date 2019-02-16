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نائب مصري يروي تفاصيل حوار بين حسني مبارك ونائبه عمر سليمان بشأن موقعة الجمل

أخبار العالم العربي

نائب مصري يروي تفاصيل حوار بين حسني مبارك ونائبه عمر سليمان بشأن موقعة الجمل
Reuters / Amr Abdallah Dalsh
الرئيس المصري الاسبق محمد حسني مبارك
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كشف النائب والإعلامي المصري مصطفى بكري، مساء الجمعة، عن تفاصيل ما قال إنه حوار دار بين الرئيس الأسبق حسني مبارك ونائبه عمر سليمان، بشأن تطورات الأمور في ميدان التحرير.

وقال ابكري خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن عمر سليمان أبلغ الرئيس الأسبق بوجود حالة من القلق الشديد.

وأضاف بكري أن سليمان قال حينها لحسني مبارك إن "جماعة الإخوان" تسعى للتصعيد بغرض افتعال الأزمات والمشكلات.

وأفاد بأن رأي عمر سليمان في ذلك الوقت، أن ما يحدث لعبة إخوانية ومؤامرة حقيقية بشأن موقعة الجمل، مشيرا إلى أن اللعبة كشف النقاب عنها في ما بعد.

المصدر: يوتيوب قناة "صدى البلد"

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