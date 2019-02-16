بالصور.. وزير عربي يلتقي تسيبي ليفني بوارسو

التقى وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي رئيسة المعارضة الإسرائيلية، ووزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني على هامش مؤتمر وارسو للشرق الأوسط.

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وكتب باراك رافيد مراسل القناة العبرية الـ"13" أن بن علوي، التقى ليفني على هامش مؤتمر وارسو للأمن والسلم في الشرق الأوسط في بولندا.

ציפי לבני היום במינכן עם שר החוץ של עומאן יוסוף בן עלאווי pic.twitter.com/ycLRyU1CSW — Barak Ravid (@BarakRavid) 15 февраля 2019 г.

وأضافت القناة العبرية الـ13 أن بن علوي زار نتنياهو في الفندق الذي يقيم فيه في وارسو، ولفتت إلى أنه وصل سرا إلى الفندق.

نتنياهو عن لقاء بن علوي :



هناك لقاءات سريه كثيره!!!!!! ولكن لقاءنا مع الوزير العماني كان علني...



هل يمكن نقول عمان سياسته واضحه وعلنيه

لمن يعترض على اللقاء؟؟ pic.twitter.com/UdjCMNxTub — @ سـعيـﮯد آلمـعشـنيـﮯ🇴🇲 (@D_O_F_A_R) 13 февраля 2019 г.

المصدر: "معا"