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بالصور.. وزير عربي يلتقي تسيبي ليفني بوارسو

أخبار العالم العربي

بالصور.. وزير عربي يلتقي تسيبي ليفني بوارسو
AFP
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التقى وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي رئيسة المعارضة الإسرائيلية، ووزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني على هامش مؤتمر وارسو للشرق الأوسط.

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وكتب باراك رافيد مراسل القناة العبرية الـ"13" أن بن علوي، التقى ليفني على هامش مؤتمر وارسو للأمن والسلم في الشرق الأوسط في بولندا.

وأضافت القناة العبرية الـ13 أن بن علوي زار نتنياهو في الفندق الذي يقيم فيه في وارسو، ولفتت إلى أنه وصل سرا إلى الفندق.

المصدر: "معا"

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