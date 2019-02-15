لافروف وستولتنبيرغ يبحثان العلاقات بين روسيا والناتو في ميونخ

عقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، لقاء في ألمانيا مع الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبيرغ.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان صدر عنها بهذا الصدد أن الجانبين بحثا خلال محادثاتهما، التي جرت على هامش مؤتمر ميونخ الأمني الـ55، "الأوضاع الأمنية في أوروبا والعلاقات بين روسيا والناتو".

كما تبادل لافروف وستولتنبيرغ، حسب البيان، الآراء بخصوص الوضع في أفغانستان.

وعقد الطرفان هذا اللقاء في الوقت الذي تجري فيه روسيا والناتو محادثات حول سبل الحفاظ على معاهدة نزع الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى والتي أبرمتها موسكو وواشنطن عام 1987.

وأعلنت الولايات المتحدة في 1 فبراير على لسان رئيسها، دونالد ترامب، ووزير خارجيتها، مايك بومبيو، أنها تعلق تطبيق التزاماتها في إطار معاهدة نزع الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى اعتبارا من اليوم الثاني من الشهر ذاته، مع الانسحاب الكامل من الاتفاق بعد مرور 6 أشهر، فيما اتهمت روسيا بانتهاك بنود هذه الوثيقة.

وردا على هذا الإجراء أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم 2 فبراير، تعليق مشاركة بلاده في المعاهدة.

المصدر: RT