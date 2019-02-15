مكتب نوري المالكي لـRT: سنقاضي "The Daily Beast" بعد اتهامات الفساد

أعلن مدير المكتب الإعلامي لـ"زعيم ائتلاف دولة القانون" نوري المالكي أنهم سيقاضون موقع The Daily Beast الأمريكي بعد نشره تقريرا يتهم رئيس الوزراء العراقي الأسبق وصهره ونجله بالفساد.

وقال مدير المكتب هشام الركابي لـRT: "يؤسفنا أن الكثير من وسائل الإعلام نقلت هذا التقرير رغم أنه صدر من موقع مغمور".

وبين أن "The Daily Beast" ليس لديه أي مهنية في التعامل مع المعلومات ولا حتى رؤية واضحة عن ما يجري في العراق.

وأضاف: "دائما هناك قصص تستهدف المالكي، وهذه تدفع بها لوبيات ضغط دولية لاستهداف شخصيات سياسية عراقية".. "كاتبا التحقيق لم يكلفا نفسيهما عناء للاتصال بنا والتأكد من هذه المعلومات أو أخذ رأينا".

وأثارت معلومات نشرها موقع "The Daily Beast" بشأن تورط رئيس الوزراء الأسبق رئيس "ائتلاف دولة القانون" نوري المالكي، ونجله وصهره بالفساد، جدلا واسعا داخل الشارع العراقي.

وذكر الموقع الأمريكي في تقرير له نشر الثلاثاء أن وزارة العدل الأمريكية تجري تحقيقا مع شركة تعاقدات عسكرية زعمت تقديم رشاوى لمسؤولين عراقيين، بينهم رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي ونجله أحمد المالكي وصهره ياسر المالكي (نائب في البرلمان الحالي) للظفر بعقود أمنية استثنائية، موضحا أن تحقيقا استقصائيا أجرته أظهر أن شركة التعاقدات العسكرية "ساليبورت غلوبال سيرفيسز" لعبت دورا في رشاوى للمالكي وأقاربه.

المصدر: RT