"قسد" تسيطر على أراض واسعة في منطقة الباغوز شرقي سوريا

أفادت مصادر محلية بأن "قوات سوريا الديمقراطية" سيطرت، بعد معارك شرسة مع "داعش"، على أراض واسعة ببلدة الباغوز في محافظة دير الزور والتي تمثل المعقل الأخير للتنظيم في المنطقة.

وذكرت وكالة "هاوار" الكردية أن مقاتلي "قوات سوريا الديمقراطية" حرروا المنطقة الشمالية من الباغوز التي تجري فيها معارك قوية منذ عدة أيام، مضيفة أنهم عثروا أثناء تمشيط هذه الأراضي على مستودع ضخم للأسلحة عائد لـ"داعش" ومركز طبي كان يستخدمها لعلاج جرحاه.

في غضون ذلك قال مقاتل من "قوات سوريا الديمقراطية" للوكالة: "المرتزقة جمعوا المدنيين بالقرب من نقطة الإسعاف لعرقلة تقدمنا من تلك الجهة، لكننا فتحنا طرقا آمنة من تلك المنطقة وحررنا أغلب المدنيين منها، وبعد أن حررنا هذه المنطقة وتم تمشيطها من قبل الفرق الخاصة التابعة لقوات سوريا الديمقراطية كشف المقاتلون عن مستودع كبير مليئ بالأسلحة الثقيلة مثل المدافع والهاون، وأسلحة الدوشكا من جميع العيارات، وأسلحة خفيفة، وذخائرها".

بدورها، نقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصادر محلية أن "قوات سوريا الديمقراطية" سيطرت الخميس، بدعم جوي من الولايات المتحدة، على أجزاء كبيرة من بلدة الباغوز.

وأضافت المصادر أن "قسد" أعطت نحو 500 من عناصر "داعش" حوصروا في منطقة صغيرة داخل بساتين ومعسكرات، مهلة لغاية الساعة 18:00 من مساء الخميس لتسليم أنفسهم.

وأشارت المصادر إلى هدوء حذر يسود المنطقة، رغم انتهاء المهلة، ولا تزال المساومات بين الجانبين متواصلة.

المصدر: هاوار + الأناضول