وزارة البيئة المصرية تطلق عملية مسح للنيل بعد تلوثه

أطلقت وزارة البيئة المصرية، عملية مسح لنهر النيل في محافظة أسيوط بصعيد مصر، بعد أن تلوث بمادة السولار.

إقرأ المزيد

واطلعت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، على إجراءات التأكد من انتهاء التلوث بالسولار في نهر النيل بسوهاج، وتشكيل لجنة لعمل مسح كامل للنهر بنطاق محافظة أسيوط لتقييم الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وجود تلوث.

وتبين من المسح الذي امتد من القناطر القديمة وحتى مركز أبوتيج عدم وجود آثار للتلوث في نطاق المحافظة، وتم رصد نوعية مياه النهر بعدة نقاط من خلال معمل فرع جهاز شؤون البيئة بأسيوط، وجاءت النتائج طبقا لحدود القانون، كما تم عمل مسح كامل لمنطقة البلاغ بسوهاج للتأكد من انتهاء التلوث وعدم ظهور أية آثار أخرى له.

وكانت غرفة العمليات المركزية في الوزارة قد تلقت بلاغا يفيد ظهور بقعة سولار في نهر النيل مجهولة المصدر أمام مأخذ محطة مياه في مدينة المراغة التابعة لمحافظه سوهاج، وتم تشكيل لجنة عاجلة من الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية لمعاينة التلوث واتخاذ الإجراءات اللازمة، والتنسيق مع الهيئة العامة للبترول لرفع درجة الاستعداد لمركز مكافحة التلوث في نهر النيل للتدخل الفورى في حالة دعت حاجة إلى ذلك.