ضغط على "آبل" و"غوغل" لشطب تطبيق "أبشر" السعودي

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بممارسة ضغط قوي على شركتي "آبل" و"غوغل" هذا الأسبوع من أجل سحب تطبيق إلكتروني يسمح للرجال السعوديين برصد تحركات النساء الخاضعات لوصايتهم.

وأكدت الصحيفة، في تقرير نشرته أمس الأربعاء، أن الشركتين العملاقتين من "وادي السيليكون" واجهتا ضغوطا بغية وقف توزيع تطبيق "أبشر" الذي أطلقته السعودية في عام 2015، ويتيح للأوصياء السعوديين متابعة تحركات النساء وفرض قيود على تحركاتهن، ويرسل إلى الوصي إنذارا عندما تدخل المرأة مطارا.

إقرأ المزيد

وبلغت هذه المساعي ذروتها الأسبوع الجاري، إذ بعث السيناتور الديمقراطي عن ولاية أوريغون، رون وايدن، إلى المديرين التنفيذيين للشركتين رسالة طالبهما فيها رسميا بوقف توزيع التطبيق.

ونقلت "نيويورك تايمز" نص الرسالة وجاء فيها: "ليس جديدا أن المملكة السعودية تحاول الحد من حريات النساء وقمعهن، لكن لا يجوز للشركات الأمريكية دعم أو تسهيل النظام الأبوي للحكومة السعودية".

وطلب السيناتور من إدارة الشركتين ألا تسمح بأن "تستغلهما الحكومة السعودية في تطبيق الرقابة البشعة على النساء".

وأكد متحدث باسم "غوغل" أن الشركة تدرس التطبيق كي تقرر ما إذا كان يتطابق مع سياساتها.

وبعد ساعات من صدور هذا التقرير، تبنى البرلمان الأوروبي قرارا يحث السلطات السعودية على إلغاء نظام وصاية الرجل على المرأة، والذي يعد تطبيق "أبشر" جزءا مهما منه.

المصدر: نيويورك تايمز