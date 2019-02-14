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موسكو: التحالف ضد إيران لن يحل قضايا الشرق الأوسط

أخبار العالم العربي

موسكو: التحالف ضد إيران لن يحل قضايا الشرق الأوسط
Reuters Brendan McDermid
فاسيلي نيبينزيا
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انتقد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا المؤتمر الدولي المنعقد حاليا في العاصمة البولندية وارسو الخاص بقضايا الشرق الأوسط الذي يركز على "خطر إيران".

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وذكر نيبينزيا في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم الخميس أن ما يجري في وارسو هو "اجتماع ضد إيران"، وذلك على الرغم من توسيع واشنطن الأجندة الأصلية للقاء، بالضغط على الأوروبيين الذين يحاولون الحفاظ على علاقاتهم التجارية مع طهران.

وقال: "تشكيل تحالفات ضد أي طرف أو أي دولة.. وضد إيران في هذه الحالة لن يسهم في حل المشاكل المتعددة التي يواجهها الشرق الأوسط".

ورفضت روسيا الدعوة للمشاركة في المؤتمر، مشيرة إلى أنه نُظّم دون مراعاة مواقف دول مؤثرة في المنطقة ويخدم الأجندة الأمريكية.

المصدر: وكالات

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