نتنياهو: خطر إيران أهم لدى العرب من القضية الفلسطينية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن المسؤولين العرب المشاركين في مؤتمر وارسو بشأن قضايا الشرق الأوسط فضلوا التركيز على بحث "مسألة إيران" بدلا عن القضية الفلسطينية.

وقال نتنياهو في حديث للصحفيين اليوم الثلاثاء، أثناء مغادرته المؤتمر الذي نظم برعاية أمريكية: "القضية الفلسطينية احتلت سابقا مركز الصدارة، لكن الآن يؤكدون ضرورة التعامل مع مسألة إيران أولا وبالدرجة الأولى".

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وتابع رئيس الحكومة الإسرائيلية أن المسؤولين العرب المشاركين في اللقاء وافقوا على أنه لا يمكن تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ما لم يتم التعامل مع القضية الإيرانية.

وأشار نتنياهو إلى أن أربعة من خمسة وزراء خارجية عرب شاركوا في الاجتماع الذي جرى وراء الأبواب المغلقة أقروا علنا وبكل وضوح بحق تل أبيب في الدفاع عن نفسها في وجه "العدوان الإيراني".

وشدد نتنياهو على أن مؤتمر وارسو أظهر وجود دول عربية "منفتحة" على إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل.

وفي الوقت نفسه، قال نتنياهو إن إسرائيل بوسعها المضي قدما في تطبيع العلاقات مع محيطها العربي، لكنها لن تستطيع التوصل إلى سلام كامل مع محيطها ما لم يحل النزاع مع الفلسطينيين.

ويشارك في مؤتمر وارسو وزراء ونواب وزراء خارجية عمان والمغرب والإمارات والسعودية وقطر والبحرين ومصر والكويت والأردن والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل + جيروزاليم بوست