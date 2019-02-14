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بوتين: نتفهم قلق تركيا وندعو للاعتماد على اتفاق أضنة مع سوريا

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بوتين: نتفهم قلق تركيا وندعو للاعتماد على اتفاق أضنة مع سوريا
Sputnik Michail Klimentiev
فلاديمير بوتين يشارك في قمة سوتشي الثلاثية
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو تتفهم اهتمام تركيا بتأمين حدودها مع سوريا وتنطلق في هذه المسألة من "وجود اتفاقية مناسبة" بين أنقرة ودمشق.

وقال بوتين، خلال مؤتمر صحفي مشترك عُقد اليوم الخميس في ختام القمة الثلاثية الروسية - الإيرانية - التركية في سوتشي: "ننطلق من وجود اتفاقية مناسبة بين تركيا وسوريا، وهي تنص على مبادئ التعاون في محاربة الإرهاب، ويمكن استخدامها أرضية للعمل اليوم".

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وأكد بوتين وجود اتصال مستمر وتعاون نشط في هذا الاتجاه بين موسكو وأنقرة على مستوى الاستخبارات والعسكريين، معربا عن قناعته في أنه "إذا استمر هذا التنسيق فإن ذلك سيضمن النجاح".

وتابع: "لكن في نهاية المطاف، نعتقد، ويؤكد ذلك الرئيس التركي، أنه سيتم ضمان وحدة الأراضي السورية، مع اندحار خطر الإرهاب الذي تحدث عنه الرئيس التركي".

وتطرق بوتين في تصريحاته إلى اتفاقية أضنة المبرمة بين سوريا وتركيا عام 1998، وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن غير مرة أن هذه الاتفاقية تمنح بلاده الحق في التدخل عسكريا في شرق الفرات لشن عملية جديدة ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا.

من جانبها، عارضت دمشق بشدة لهذه الخطة واعتبرتها احتلالا.

المصدر: وكالات

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