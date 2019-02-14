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بعد 29 عاما.. عودة الرحلات الجوية بين الهند والعراق

أخبار العالم العربي

بعد 29 عاما.. عودة الرحلات الجوية بين الهند والعراق
Reuters Vijay Mathur
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تستعد الخطوط الجوية الهندية لتسيير أول رحلة لها إلى العراق منذ عام 1990، وستهبط اليوم الخميس في مطار النجف الدولي أول طائرة هندية منذ التاريخ المذكور.

وذكر بيان لوزارة النقل العراقية، أن "عصر يوم الخميس، سيشهد وصول طائرة من الخطوط الجوية الهندية، عبر بوابة مطار النجف الدولي قادمة من مطار نيودلهي الدولي".

وأضاف أن "االطائرة ستدشن خطا بين النجف ونيودلهي، بواقع رحلتين في الأسبوع يومي الخميس والاثنين".

المصدر: RT

 

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