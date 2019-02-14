سيمونيان: لا يصدقوننا لأننا "وسائل إعلام روسية"

نشرت رئيسة تحرير قناة RT والوكالة الدولية للأنباء "روسيا سيغودنيا"، مرغريتا سيمونيان، في صفحتها على فيسبوك، تعليقا على تحقيق مراسل BBC بشأن الهجوم الكيميائي المزعوم على مدينة دوما.

جاء في التعليق أن مراسل "بي بي سي"، ريام دالاتي، استغرق في تحقيقه 6 "ستة!!!" أشهر ليعلن بعدها عن قناعته بأن المشاهد التي قيل أنها صورت في مستشفى مدينة دوما شرقي دمشق يوم الهجوم الكيميائي المزعوم كانت مجرد مسرحية.

"ستة!!!" أشهر حتى يتمكن المراسل من التوصل إلى سبق صحفي أن "المشاهد التي أعقبت الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما السورية كانت مسرحية أعدتها الخوذ البيضاء".

وأعادت سيمونيان التذكير بأن مراسلي وكالات الإعلام الروسية تمكنوا من التوصل إلى تلك الحقيقة في وقت أقصر بكثير، لكنها في النهاية "وسائل إعلام روسية"، لذلك لا يمكن التعويل عليها، أما BBC فالأمر جدا مختلف.

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لقد كتب المراسل على حسابه في تويتر: "كان هناك هجوم بالفعل، واستخدم فيه غاز السارين.<...> لكن كل ما أحاط بالهجوم عدا ذلك كان مفبركا لتحقيق أقصى نتائج ممكنة".

"بعد 6 أشهر من الاستقصاء، أستطيع الجزم بأن مشهد مستشفى دوما كان مجرد مسرحية مفبركة، ولم يكن هناك وفيات في المستشفى".

كما أشارت سيمونيان إلى أن نفس المراسل كان قد كتب في وقت سابق أن "النشطاء" والمتمردين يستخدمون جثث الأطفال لفبركة مشاهد مصورة، تتضاعف فيما بعد من خلال نشرها من قبل سياسيين غربيين ووسائل إعلام غربية، من أجل المضي قدما في "دمقرطة" سوريا.

لكن هذه التدوينة حذفت بعد كتابتها بوقت قصير، وبرر المراسل ذلك بأنه اضطر إلى مسح هذه التدوينة لتعارضها مع "السياسة التحريرية ومعايير BBC".

المصدر: فيسبوك