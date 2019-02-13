ملك إسبانيا وزوجته يصلان الرباط في مستهل زيارة للمغرب

وصل العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس وزوجته الملكة ليتيثيا يوم الأربعاء إلى الرباط في زيارة رسمية تستغرق يومين بدعوة من العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وأجرى العاهل المغربي محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط، مباحثات مع الملك فيليبي السادس عاهل إسبانيا.

وحضر هذه المباحثات عن الجانب الإسباني وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، جوزيب بوريل إي فونتيليس، ورئيس البلاط الملكي خايمي ألفونسين ألفونسو، وسفير المملكة الإسبانية لدى الرباط ريكاردو دييث هوشلايتنر رودريغيث، وعن الجانب المغربي، مستشارا الملك عمر عزيمان وفؤاد عالي الهمة، ووزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، وسفيرة المغرب لدى مدريد كريمة بنيعيش.

جدير بالذكر أن وفدا وزاريا يضم وزراء الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون والداخلية والصناعة والتجارة والسياحة والزراعة والثقافة والرياضة، رافقوا ملك إسبانيا في الزيارة.

وهذه أول زيارة للملك فيليبي السادس إلى المغرب منذ اعتلائه العرش في يونيو 2014.

وسيجري العاهل المغربي ونظيره الإسباني مباحثات رسمية وسيحضران مراسم توقيع اتفاقيات بين البلدين.

وتعتبر إسبانيا الشريك التجاري الأول للمغرب للعام السادس على التوالي.

المصدر: وكالات