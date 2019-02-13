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إقالة مدير الأمن الوطني في الجزائر

أخبار العالم العربي

إقالة مدير الأمن الوطني في الجزائر
Globallookpress / ZUMAPRESS.com / Eric Lalmand
علم الجزائر
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أفادت وسائل إعلام جزائرية، مساء الأربعاء، بأن الرئاسة قامت بتنحية المدير العام للأمن الوطني العقيد لطفي لهبيري من منصبه.

وأضافت أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عيّن عبد القادر قارة بوهدبة مديرا عاما للأمن الوطني خلفا للعقيد لهبيري.

وبحسب بيان للداخلية الجزائرية فقد تم استدعاء العقيد مصطفى لهبيري لمهام أخرى، مشيرة إلى أن تعيين المدير العام للأمن الوطني تم وفقا لأحكام المادة 92 من الدستوري.

وسبق لبوهدبة أن شغل منصب مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني الجزائري، كما انتخب سنة 2012 عضوا ممثلا للدول الإفريقية في منظمة الشرطة الدولية "الأنتربول".

المصدر: وسائل إعلام جزائرية

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