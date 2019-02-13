البشير يدعم السلام بمناطق النزاع في السودان

تعهّد الرئيس السوداني عمر البشير الذي يواجه حركة احتجاجية ضد حكمه المستمر منذ ثلاثة عقود، في خطاب الأربعاء، بدعم السلام في مناطق النزاع في بلاده.

وقال الرئيس السوداني أمام "قوات الدفاع الشعبي"، وهي عناصر شبه عسكرية استُخدمت بشكل واسع في محاربة حركات التمرد في دارفور والمناطق القريبة من الحدود مع جنوب السودان، "نؤكد أن عام 2019 هو عام السلام في السودان" مشيرا إلى أن الحكومة تسعى لإسكات "البنادق نهائيا".

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وتأتي تصريحاته بعد أسابيع من تمديده وقف إطلاق النار المعلن في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، حيث يقاتل الجيش والقوات شبه العسكرية متمردين على ارتباط بجنوب السودان.

وقال "أريد لكتائبكم أن تذهب لمناطق الحرب ليس للقتال ولكن لبناء المدارس والمراكز الصحية وإقناع الطرف الآخر بالسلام".

ومنذ ديسمبر 2018 يواجه البشير (75 عاما) تظاهرات شبه يومية في مدن عدة بينها الخرطوم تطالب بتنحيه ويعتبرها المحللون بمثابة أكبر تحدّ يواجه حكمه منذ وصوله إلى السلطة عام 1989.

ويفيد مسؤولون أن 30 شخصا قتلوا في العنف الذي رافق الاحتجاجات بينما تتحدث منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن مقتل 51 على الأقل.

وتجسد الغضب المتفاقم منذ عقود في السودان جراء الصعوبات الاقتصادية وتدهور المستوى المعيشي على شكل تظاهرات خرجت في الشوارع تحت شعار "حرية، سلام، عدالة"، إلا أن البشير بقي مصرا على أن صندوق الاقتراع هو الوسيلة الوحيدة لتغيير الحكومة وتعهد بالترشح لولاية جديدة في الانتخابات المقررة العام القادم.

المصدر: أ ف ب