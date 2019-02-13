الرزاز يقلّص موكبه إلى سيارتين فقط
Reuters / Muhammad Hamed
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أفاد موقع "خبرني" الأردني، يوم الأربعاء، بأن رئيس الوزراء عمر الرزاز قلّص عدد سيارات موكبه إلى اثنتين فقط.
وأشار الموقع الأردني إلى أن موكب رئيس الوزراء الأردني كان يضم 7 سيارات.
وسيقتصر الموكب على سيارتين من طراز "تويوتا برادو" و"شيفروليه"، لخصائصهما الاقتصادية.
ويأتي قرار رئيس الوزراء، ضمن سياسة خفض النفقات الحكومية.
المصدر: موقع "خبرني" الأردني
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