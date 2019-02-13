نتنياهو أثناء لقائه وزير خارجية عمان: أشكركم باسم كثيرين في الشرق الأوسط

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء في العاصمة البولندية وارسو بوزير الخارجية العماني يوسف بن علوي.

وحسب مكتب رئيس الوزراء، أشاد نتنياهو في مستهل اللقاء بـ"القرار الشجاع" الذي اتخذه السلطان قابوس بن سعيد بدعوته إلى زيارة بلاده العام الماضي، مؤكدا أن ذلك "يمهد الطريق أمام أطراف كثيرة أخرى للقيام بما تفضلتم به، أي الامتناع عن التمسك بالماضي والمضي قدما نحو المستقبل".

وتابع نتنياهو، أثناء اللقاء التي عقد على هامش المؤتمر الدولي بشأن قضايا الشرق الأوسط والذي ينظم برعاية أمريكية في العاصمة البولندية: "هناك أطراف كثيرة تحذو حذوكم بما فيها أطراف تتواجد هنا في المؤتمر".

وشكر رئيس الحكومة الإسرائيلية، باسم شعبه وباسم "الكثيرين في الشرق الأوسط" السلطات العمانية على سياستها "الإيجابية" هذه، مشددا على أنها "تتجه نحو المستقبل ويمكن أن تؤدي إلى تحقيق السلام والاستقرار لصالح الجميع".

من جانبه، قال بن علوي، حسب مكتب نتنياهو: "هذه هي رؤية جديدة وهامة للمستقبل.. لقد عانت شعوب المنطقة كثيرا لأنها بقيت في الماضي، هذا عهد جديد يخدم المستقبل ويخدم تحقيق الازدهار لصالح جميع الشعوب".

وتحدث نتنياهو خلال الأشهر الماضية غير مرة عن بدء "التقارب" بين إسرائيل وجيرانها العرب، وتعتقد وسائل إعلام مختلفة أن هدف مؤتمر وارسو هو تشكيل تحالف استراتيجي إقليمي ضد إيران يضم الدولة العبرية وبعض البلدان العربية.

المصدر: RT