فتح: حكومة نتنياهو والمستوطنون في الخليل يمارسون أشرس درجات الإرهاب

أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" أن ما تمارسه حكومة نتنياهو والمستوطنون في البلدة القديمة من الخليل هو أعلى درجات الإرهاب والوجه الحقيقي لنظام الفصل العنصري "الأبارتهايد".

وقال عضو المجلس الثوري المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي في تصريح صحفي، إن الحركة تتصدى لإرهاب المستعمرين المستوطنين في قلب مدينة الخليل وتحمي أهلها وسكانها المدنيين المسالمين.

وأكد القواسمي أن الأهالي يتعرضون لأبشع أشكال العدوان المستمر من قبل المستعمرين بحماية الجيش الإسرائيلي.

ودعا عضو المجلس الثوري دول العالم إلى الخروج عن صمتها أمام هذا الإرهاب الذي يتعرض له الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى في البلدة القديمة من الخليل.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أن يرسل وفدا للاطلاع على أرض الواقع عما يجري في البلدة القديمة من انتهاكات فظيعة بحق الإنسانية.

المصدر: وكالة الأنباء الفلسطينية