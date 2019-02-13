مجلس الشيوخ الإسباني يحث "الرباعية العربية" على وقف مقاطعة قطر

اعتمدت القوى السياسية في مجلس الشيوخ الإسباني بالإجماع، أمس الثلاثاء، مشروع قرار يحث السعودية ومصر والبحرين والإمارات على وقف مقاطعة قطر.

وأشارت وكالة Europa press إلى أن القوى السياسية في لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ الإسباني أظهرت أمس "إجماعا نادرا"، بمصادقتها على خمسة مقترحات، بما فيها ذلك المتعلق بالأزمة الخليجية.

وقُدّمت هذه المبادرة من قبل "الحزب الديمقراطي الأوروبي الكتالوني" بالتنسيق مع "حزب الشعب"، وهو من أكبر القوى السياسية في البلاد.

وأعرب "حزب العمال الاشتراكي" عن تأييده لمشروع القرار، مذكرا في الوقف نفسه بأن موقف حكومة مدريد إزاء الأزمة الخليجية يكمن في الوقوف إلى جانب "التوازن والمساواة في الحقوق" وتشجيع أطراف الأزمة على الحوار وفقا لمبادرة الوساطة الكويتية.

وتثمن الوثيقة جهود الكويت الرامية إلى وقف الأزمة التي اندلعت في الخليج أوائل يونيو 2017، عندما قطعت "الرباعية العربية" (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر وبدأت مقاطعتها، متهمة الدوحة بدعم الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية لهذه البلدان، الأمر الذي تنفيه قطر بشكل قاطع.

المصدر: Europa press